"Dopo la sconfitta di luglio vogliamo riconquistare orgoglio e rispetto". Così Xherdan Shaqiri mette in guardia l'Italia durante la conferenza stampa alla vigilia della gara con la Svizzera. Poi continua: "Non veniamo per chiuderci in difesa, l'obiettivo è la vittoria. L'Italia è favorita perché ha tanta qualità, ma sarà una bella partita. I giovani? Sono meno timidi di noi, oggi sono pronti a rischiare e anche la qualità delle giovanili è cresciuta".