La nuova Svizzera di Murat Yakin, avversaria dell'Italia domenica 5 settembre nelle qualificazioni ai Mondiali, perde una pedina importantissima come il capitano Granit Xhaka per i prossimi impegni. Il centrocampista dell'Arsenal, fresco di rinnovo di contratto dopo essere stato a lungo un obiettivo di mercato della Roma, è infatti risultato positivo al Covid-19.



Una brutta notizia che va ad aggiungersi ad un'estate piuttosto travagliata, tra la delusione per il mancato approdo in giallorosso al pessimo avvio di stagione coi Gunners, ultimi in classifica in Premier League.