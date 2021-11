In vista della decisiva partita di domani contro la Bulgaria, che insieme ad Irlanda del Nord-Italia vale l'accesso diretto ai Mondiale, la Svizzera perde altri due giocatori per infortunio. Bryan Okho, vittima della rottura del legamento crociato del ginocchio nella rifinitura pre-Italia, e Ricardo Rodriguez, andato ko proprio durante il match con gli Azzurri, non saranno a disposizione del ct Yakin. Vanno ad aggiungersi a Embolo, Seferovic, Xhaka, Zuber, Elvedi, Fassnacht e Kobel.