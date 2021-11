Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida che domani sera vedrà la sua Svizzera affrontare l'Italia nello scontro diretto decisivo per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, il ct degli svizzeri Murat Yakin non ha perso occasione per provocare gli Azzurri ricordano lo spareggio perso contro la Svezia e che ha eliminato la nazionale di Ventura dai Mondiali di Russia 2018.



COME LA SVEZIA - "Noi siamo sfavoriti? Anche la Svezia lo era nel 2017 contro l'Italia, eppure ha eliminato gli azzurri. Siamo qui a Roma per andare al Mondiale senza spareggi".



VITTORIA POSSIBILE - "Siamo in Italia per vincere, perché non dovrebbe essere possibile? È un calcolo semplice da fare, tra noi e l'Italia chi vince entrambe le partite andrà al Mondiale".