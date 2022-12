Amazon è pronta alla svolta: è al lavoro per realizzare un'app autonoma per la visione in diretta dei contenuti sportivi di cui detiene i diritti. A lanciare la clamorosa notizia è The Information, citando una fonte con conoscenza diretta del piano della società fondata da Jeff Bezos.



Nonostante i recenti tagli, l'amministratore delegato Andy Jassy ha deciso di raddoppiare le ambizioni per l'attività streaming dell'azienda. In Italia, Amazon detiene parte dei diritti di trasmissione della Champions League fino al 2024: 16 partite stagionali in esclusiva (la migliore del mercoledì sera). In passato Amazon ha lanciato contenuti on demand come la serie "All or Nothing: Juventus" ed è in attesa per il bando per la nuova Champions 2024-2027 che sarà lanciato a gennaio: la piattaforma è tra le emittenti interessate.