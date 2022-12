. Incredibile, imprevedibile, straordinario. Provate a fare un salto indietro nel tempo, alla fine di dicembre del 2019. Sono passati tre anni. Sembrano trenta. Il mondo non aveva ancora sentito parlare di Covid 19. La Juve stradominava il calcio italiano.di delusioni in campo e illusioni fuori. In tutto questo la dirigenza “novellina” rappresentata da due bandiere del Milan che fu stava per essere spazzata via dall’ennesima proprietà misteriosa.I proclami dipotevano suonare per i tifosi quasi come l’ennesima presa in giro.Quello che è successo dopo ha dell’incredibile.A distanza di tre anni il Milan si ritrova con uno scudetto sul petto e con la ragionevole speranza di provare a superare gli ottavi di finale di Champions League. Guarda caso proprio contro quelche 12 anni fa, sempre agli ottavi, provocò la prima eliminazione al Milan dell’Ibrahimovic old style. Quello era un Ibra che usciva dalla Champions contro il Tottenham o contro il Barcellona e se la prendeva con i compagni. Quello era l’Ibra che perdeva in casa dell’Arsenal e per poco non veniva alle mani con Allegri.Anzi, più che uomo-squadra è proprio un uomo-azienda.Molto lontano da quell’individualismo sfrenato che lo ha accompagnato in quasi tutta la sua carriera.. Lí, ad alti livelli in Europa, lui ha sempre vissuto il grande limite della sua straordinaria carriera. Da grande protagonista nelle eliminatorie di Champions lui non è mai riuscito a condurre le proprie squadre. A quel livello si vince solo se il gruppo è unito e se il campionissimo mette la propria grandezza in campo al servizio della squadra.Ibra sta preparando le sfide di Milano e Londra come una rivincita storica, sua e del Milan.Uno di quelli che Ibra di era prefissato tre anni fa, sbarcando dopo Natale in una Milanello irriconoscibile. Ibra è intimamente convinto che come Messi ha condotto l’Argentina a vincere il Mondiale a 35 anni, lui può provare a vincere la Champions a 41. Ovviamente detta così sembra davvero una pazzia, considerando la qualità delle squadre che partecipano alla massima competizione continentale.Stavolta lo svedese, che ancora sta lavorando per rientrare dopo l’operazione al ginocchio, giustamente evita di parlarne. Ma di certo sta preparando il suo rientro per la doppia sfida col Tottenham. E non lo sta facendo per giocare le sue ultime due partite europee, lo sta facendo perché vuol passare il turno. E sognare ancora una volta. Ma adesso, a 41 anni suonati, provando a passare il turno con la squadra e per la squadra. Come fanno i veri grandi campioni.Questo è più di un sogno. È quasi una follia. Ma siamo sicuri che Ibra ci sta pensando davvero.Ma spesso, quando ci pensa lui, riesce a convincere anche gli altri. E può contare su un direttore sportivo che di Champions qualcosa ne sa. A proposito di rivincite storiche, il prossimo 10 giugno, la finale si gioca all’Ataturk. Buon 2023 a tutti.