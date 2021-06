Svolta Barcellona, Ronald Koeman va verso la conferma in panchina. Secondo quanto riferito da Radio Catalunya infatti, il tecnico olandese ha accettato una rimodulazione al ribasso dell'ingaggio, convertendo una percentuale della parte fissa in bonus, in un contratto fino al 2022 che prevede anche l'opzione per un altro anno (fino al 2023) che scatta al raggiungimento di determinati obiettivi. Domani, riferisce l'emittente, si riunirà il Cda per ratificare la decisione.