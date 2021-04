Il presidente De Laurentiis sta per mettere in atto una vera e propria rivoluzione in seno al Napoli. In bilico la posizione del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, pressoché certa la separazione con il tecnico Rino Gattuso. Nelle ultime ore ha ripresa quota la candidatura di Luciano Spalletti, in scadenza di contratto a giugno con l'Inter. L'allenatore toscano ha messo la freccia su altri due profili molto graditi al club campano: Ivan Juric e Massimiliano Allegri (destinato alla Roma). Nel nostro focus video tutti i dettagli sulla trattativa tra l'allenatore nativo di Certaldo e il numero uno azzurro.