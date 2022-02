Il Sun riferisce che la Premier League permetterà per la prima volta ad un club di modificare le divise a stagione in corso per inserire il badge della vittoria del Mondiale per Club. In passato questa possibilità era stata negata a Liverpool e Manchester United che avevano vinto la competizione al pari del Chelsea, ma i Blues sono i primi a potersene fregiare sulla propria casacca entro i confini nazionali, riporta il tabloid, per motivi di "visibilità'.