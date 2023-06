Colpo di scena in casa Sampdoria. Fabio Grosso sembrava destinato a prendere la guida dei blucerchiati come successore di Dejan Stankovic, ma l'ex allenatore del Frosinone non ha raggiunto l'intesa totale nell'incontro odierno con la società genovese, che dopo la fumata nera ha virato su altri obiettivi.



AVANZA FARIOLI - Ora il favorito per la panchina è Francesco Farioli, ex allenatore dell'Alanyaspor gradito al nuovo proprietario Andrea Radrizzani che dovrebbe decidere nella giornata di domani, martedì 27 giugno. Più defilato Andrea Pirlo, che ha lasciato il Fatih Karagumruk delle scorse settimane.