Milano, 06 agosto 2018 – Infront e Mkers annunciano oggi di aver concluso una collaborazione strategica, grazie alla quale una delle più importanti organizzazioni di sport marketing al mondo supporterà il team italiano di eSports più rappresentativo per favorirne la crescita e la notorietà a livello internazionale.



Mkers, dopo i successi dello scorso anno ai Campionati Europei di Fifa e al Mondiale MotoGp eSport, ha consolidato quest’anno il suo posizionamento con il bronzo vinto alla recente Fifa eWorld Cup per club (unico team italiano qualificatosi alle fasi finali), con il secondo posto al Roland Garros eSeries per il titolo di gioco Tennis World Tour e con l’argento ottenuto al Comicon di Napoli per Fifa18. Mkers si è inoltre confermata come team di alto profilo all’interno della Community del titolo mobile Clash Royale.



L’accordo nasce dall’interesse di Infront di entrare in uno mercati più nuovi e promettenti dello sport business, supportando uno dei team leader in Italia, che punta a cogliere tutte le opportunità commerciali sul mercato italiano e internazionale, accrescendo contestualmente il seguito del team attraverso la produzione di contenuti sempre più accattivanti che verranno generati grazie a questa partnership.



Infront e Mkers fanno squadra



Infront gestirà gli aspetti marketing e commerciali per Mkers e metterà a disposizione il proprio know-how per la produzione di contenuti digitali, a partire dal montaggio video e dalla creazione delle grafiche, fino al coordinamento delle linee editoriali dei canali ufficiali Mkers - come le pagine Facebook, Instagram, Twitter e al lancio di un canale Twitch dedicato.



Per il Gruppo Infront questo è l’ultimo di una serie di accordi di collaborazione con team di eSports nel 2018, a seguito di quelli con FOKUS CLAN e PENTA Sports in Germania e di quella più recente con TEAM VITALITY in Francia.



“Siamo entusiasti di questa nuova partnership” ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Infront Italy “perché il mercato degli esports è ormai entrato a pieno diritto tra i settori chiave dello sport business. I numeri parlano chiaro: è un fenomeno in rapidissima evoluzione, che coinvolge un target sempre più ampio e trasversale. Supporteremo con un gruppo di lavoro dedicato il team Mkers, uno dei più rilevanti team sul mercato italiano, che siamo certi – con il nostro supporto – possa raggiungere risultati di prestigio anche a livello internazionale”.



"Credo sia un giorno importante per tutto il sistema eSportivo italiano, non soltanto per Mkers - ha commentato Paolo Cisaria, CEO di Mkers - Siamo nati meno di due anni fa con l’ambizione di rafforzare la credibilità di un mercato esistente e che appassiona milioni di ragazzi. Grazie ad Infront potremo fare un considerevole passo avanti. Adesso la sfida più grande: dimostrare di essere all’altezza del livello raggiunto, prendendoci cura con professionalità della nostra FanBase e dei nostri Sponsor”