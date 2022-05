Join The Club

Dopo mesi di voci arriva l'ufficialità:, che vanta già il supporto dei principali partner sportivi su scala globale come Premier League, LaLiga, Bundesliga, UEFA, Conmebol e Nike.- Oggi, Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) ha annunciato che nel 2023 i suoi giochi di calcio di fama mondiale proseguiranno sotto un nuovo marchio: EA SPORTS FC™. Questa mossa consentirà a EA di offrire la più grande esperienza sportiva interattiva al mondo per la sua sempre più numerosa comunità in collaborazione con più di 300 partner nel mondo del calcio.EA SPORTS FC™ sarà per EA la piattaforma tramite la quale innovare, creare e dare vita a nuove esperienze. La piattaforma inaugurerà più aree dello sport alla vita, e sfrutterà la forza collettiva di più di 150 milioni di giocatori impegnati nei giochi di calcio globali di EA SPORTS oggi - oltre che a raggiungere centinaia di milioni di nuovi fan negli anni a venire."La nostra visione per EA SPORTS FC™ è quella di creare il più grande e più impattante club di calcio nel mondo, all'epicentro del fandom calcistico", ha detto. "Per quasi 30 anni, abbiamo costruito la più grande comunità calcistica del mondo - con centinaia di milioni di giocatori, migliaia di atleti partner e centinaia di leghe, federazioni e squadre. EA SPORTS FC™ sarà il club per ciascuno di loro, e per gli appassionati di calcio di tutto il mondo".EA SPORTS FC™ porta la forza di oltre 300 partner con licenza individuale, dandoai giocatori l'accesso a più 19.000 atleti attraverso 700 squadre, in 100 stadi e oltre 30 campionati in tutto il mondo. Attraverso EA SPORTS FC™, EA aumenterà ulteriormente la portata e la potenza del suo portafoglio di licenze di calcio mantenendo ed espandendo il contenuto di calcio su licenza, scalando nuove esperienze e aumentando l'accesso attraverso più piattaforme. EA si fonderà su un principio di inclusività e innoverà aree inedite legate al calcio femminile e a quello di base per la comunità globale.L'introduzione di EA SPORTS FC™ non avrà alcun impatto sugli attuali giochi di calcio globali EA SPORTS, ed EA e FIFA sono entusiasti di offrire, in autunno, il più grande e più espansivo EA SPORTS™ FIFA di sempre. Il nostro prodotto finale FIFA includerà anche più modalità di gioco, caratteristiche, squadre, campionati, giocatori e competizioni di qualsiasi edizione precedente. I fan saranno in grado di sperimentare queste innovazioni in tutto l'ecosistema EA SPORTS FIFA™, compresi FIFA Mobile, FIFA Online 4 ed eSports.Wilson ha aggiunto: "Siamo grati per i nostri molti anni di grande collaborazione con FIFA. Il futuro del calcio globale è molto luminoso, e il fandom in tutto il mondo non è mai stato così forte. Abbiamo un'incredibile opportunità di mettere EA SPORTS FC™ al centro di questo sport e di portare esperienze ancora più innovative e autentiche al sempre più ampio pubblico del calcio".EA ha sviluppato la più ampia e completa rete di partnership e licenze nello sport - tutto allo scopo di offrire un'esperienza davvero coinvolgente ai fan di tutto il mondo. EA SPORTS FC™ sarà l'unico luogo in cui i fan potranno giocare nella iconica UEFA Champions League, UEFAEuropa League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga, LaLiga, Serie A e MLS e molti altri. L'ampiezza e la profondità dell'ecosistema di contenuti su licenza di EA permetterà di offrire un'autenticità senza pari nei giochi di calcio EA SPORTS, ora e per molti anni a venire.Maggiori informazioni su EA SPORTS FC™ saranno disponibili nell'estate del 2023."EA SPORTS è un partner a lungo termine e apprezzato della Premier League, e non vediamo l'ora di continuare a lavorare insieme nella nuova era di EA SPORTS FC™". -Richard Masters, Premier Premier League Chief Executive"EA SPORTS rappresenta l'apice delle esperienze di calcio interattivo oggi e per il futuro, e siamo onorati di continuare a lavorare insieme, come abbiamo fatto per più di 20 anni," ha detto Javier Tebas, presidente de LaLiga. "Siamo determinati a collaborare con EA SPORTS FC™ per fornire un'esperienza innovativa e autentica e per far crescere insieme l'amore per il calcio, in tutto il mondo e per gli anni a venire"."Abbiamo una partnership eccezionale con EA" ha detto il CEO della Bundesliga Donata Hopfen. "EA SPORTS è una parte consolidata e preziosa del mondo del calcio, e siamo entusiasti di tutto ciò che scaturirà dalla nostra innovativa partnership. Non vediamo l'ora di vedere Bundesliga e Bundesliga 2 incorporati in EA SPORTS"."Con un impegno condiviso di servire gli appassionati di calcio in tutto il mondo, non vediamo l'ora di continuare la partnership con EA SPORTS FC™ per fornire ai giocatori autentiche esperienze di gioco con le sfide dei club che amano". - Guy-Laurent Epstein, Direttore del Marketing, UEFA"Connettere gli appassionati di calcio ai loro club preferiti, ai giocatori, alle competizioni e agli altri tifosi attraverso esperienze digitali è fondamentale per il futuro del fandom del calcio, e siamo lieti di collaborare con EA SPORTS FC™ per fornire queste esperienze coinvolgenti ai fan di tutto il mondo" - Juan Emilio Roa, Direttore Marketing e Commerciale, CONMEBOL."Siamo entusiasti di continuare ed espandere la nostra lunga partnership con EA Sports offrendo agli atleti un servizio che combina sport, gioco e cultura" ha detto DJ van Hameren, EVP & CMO, NIKE Inc."La nostra partnership con EA SPORTS FC farà crescere in modo autentico le modalità con cui le nostre comunità possono giocare e impegnarsi con lo sport".