Una storia d'amore che va avanti a gonfie vele fa quasi rumore in un mondo come quello del calcio dove le relazioni hanno una strana tendenza a chiudersi e ad aprirsi in tempo zero. Stiamo parlando del portiere della Juventus, Wojciech Szczesny e della moglie Marina che hanno scelto i social network e i rispettivi profili instagram per ricordare a tutti i fan il giorno più bello della loro vita.



Tre anni fa, infatti, i due si sono sposati e da allora la loro relazione non ha avuto battute d'arresto. È arrivato un figlio, Liam e soprattutto Marina continua ad essere bellissima e in splendida forma. Non ci credete? Ecco le sue foto nella nostra gallery.