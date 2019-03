Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, titolare nella sfida contro l'Udinese, parla a Sky Sport in vista della sfida contro l'Atletico Madrid: "Con lo spirito e le qualità che abbiamo, crediamo nella possibilità di ribaltare la partita e qualificarci. Abbiamo sbagliato la gara d’andata, dobbiamo difendere e attaccare meglio. Noi ci crediamo, perché stiamo molto bene fisicamente".



SU RONALDO - "Se dovessi scommettere su chi può decidere questo match, direi Cristiano Ronaldo: ha esperienza in queste partite e ha fatto tantissimi gol in queste gare così importanti. Martedì sera avremo bisogno di lui".



SULLE RIMONTE - "Stiamo bene e vogliamo giocare questa grande partita di Champions. Come dimostrano anche i risultati di Ajax e United, in Europa non è mai finita. Questo ci fa credere ancora di più di potercela fare anche noi".