Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato a tutto tondo della società bianconera a Sky Sport direttamente dalla tournée statunitense: "Sono tornato 7-8 giorni fa, abbiamo ancora diverse settimane davanti. Delusione mondiale? Certo, però ora ci sono nuovi obiettivi e si riparte. Il calcio è bello per questo. CR7? Il colpo è stato importante ma per noi le cose non cambiano: la nostra forza è quella di squadra. Perin? È un portiere molto forte: Mattia tra i portieri italiani giovani è il migliore. Credo di essere ancora davanti io ma lo vedo prontissimo a giocare".