Che nella passata stagione è stato fondamentale nell'impedire al piano bianconero di concretizzarsi, serviva la sua cessione per l'ingaggio di Donnarumma, un trasferimento che il polacco non ha mai preso in considerazione. Con Max Allegri che poi ha accolto di buon grado la sua permanenza, la staffetta con Donnarumma avrebbe assolutamente avuto senso ma non è mai stato visto in porta il punto debole della sua nuova Juve. Anche quando l'inizio di stagione vedeva Szczesny compiere un errore pesante dietro l'altro, la fiducia da parte di Allegri non è mai mancata. EIl suo contratto è in scadenza al 30 giugno 2024, un rinnovo verrà preso in esame solo in futuro e solo con un ridimensionamento dell'ingaggio, non è ancora in agenda comunque., su cui la Juve punterebbe molto volentieri anche se solo alle condizioni economiche ritenute più giuste: appuntamento, forse, rimandato in ogni caso di almeno dodici o ventiquattro mesi.