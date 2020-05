Il futuro dicontinua a tenere banco in casadove il centrocampista ungherese sta mandando segnali importanti chiedendo con sempre maggior insistenza la possibilità di lasciare il campionato austriaco e fare il salto verso l'elite del calcio europeo. Da tempo è seguito da tante big europee, maSì perché se in tanti club hanno contattato il suo entourage proponendogli progetti più o meno interessanti, negli ultimi giornicome prossima, importante, tappa della propria giovanissima carriera.- Consideratoper caratteristiche è ritenuto perfetto dal ds dellaIgliche da tempo sta provando ad acquistarlo per affiancarlo proprio al centrocampista serbo. Il nuovosta però provando a sovrapporsi e sorpassare i biancocelesti sia perché troverebbe in panchina Ralfche lo conosce bene essendo il Salisburgo nella galassia Red Bull, sia perchè,con la permanenza di Milinkovic a Roma.Il Salisburgo non si opporrà alla sua cessione, ma non lo farà svendendo il suo cartellino. Del restodando ampio margine di manovra in termini di trattative.e, al contrario, la possibilità di fare asta è più che concreta. Basterà la voglia di Serie A ad avvantaggiare Milan e Lazio? Parola al mercato.