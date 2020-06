Basso profilo, e bottega carissima. Ai microfoni di Sky Sport Austria ha parlato Christoph Freund, direttore sportivo dei campioni in carica dell'FC Red Bull Salzburg. Gli scenari di mercato sono interessanti per gli austriaci, con due pezzi da novanta da piazzare: Hee-Chan Hwang e Dominik Szoboszlai sono due talenti ambiti, che animeranno le lunghe giornate di mercato.



MERCATO LAZIO E MILAN - Su Szoboszlai in particolare ci sono Lazio e Milan in Italia, Freund la prende larga: "Abbiamo lavorato bene e vogliamo farlo in futuro. I buoni giovani giocatori avranno sempre il loro mercato ". Porta socchiusa per il futuro, Lazio e Milan rimangono vigili.