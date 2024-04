Taça de Portugal - Benfica-Sporting Lisbona, dove vederla in tv e streaming

Benfica e Sporting Lisbona si affrontano martedì 2 aprile, allo stadio Da Luz di Lisbona a partire dalle ore 21.45, in un match valido per il ritorno delle semifinali della Taça de Portugal, la coppa nazionale. Si parte dal 2-1 conquistato dai Leoes all'andata e firmato da Gonçalves e Gyokeres con i ragazzi di Roger Schmidt chiamati a ribaltare il risultato nel primo dei due confronti consecutivi che frapporranno le due sqaudre (si giocherà anche in campionato sabato 6 aprile in casa dello Sporting con le due formazioni che sono prima e seconda e divise da un solo punto).

BENFICA-SPORTING: CANALE TV E DIRETTA STREAMINGPartita: Benfica-Sporting LisbonaData: martedì 2 aprile 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 21.45Canale TV: non prevista trasmissione tv in ItaliaStreaming: non prevista trasmissione tv in ItaliaBenfica-Sporting Lisbona, match valido per il ritorno delle semifinali di Taça de Portugal (la Coppa di Portogallo), si giocherà martedì 2 aprile 2024 alle ore 21.45 allo stadio Da Luz di Lisbona. Non è prevista per il momento la trasmissione del match né in diretta tv né in streaming sul territorio italiano.

(4-2-3-1): Trubin; Aursnes, Silva, Otamendi, Morato; Kokcu, Florentino; Di Maria, Rafa, Joao Mario; Cabral. Allenatore: Schmidt.(3-4-3): Adan; Quaresma, Inacio, Coates; Esgaio, Hjulmand, Goncalves, Santos; Trincao, Gyokeres, Paulinho; Allenatore: Amorim.