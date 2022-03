Intervenuto su Radio Kiss Kiss, Alessio Tacchinardi si sofferma sul caso Dybala: “C’è però un problema serio da tener presente: vedrei bene il Paulo che fa una sessantina di partite all’anno e non quello che invece ne fa 15 tra un fastidio fisico e l’altro. Tecnicamente non si discute, certo, ma se gioca solo il 30 per cento delle partite ci penserei bene prima di prenderlo”.