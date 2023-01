Alessio Tacchinardi non ci sta, intervenuto all'Agi, l'ex centrocampista della Juventus sbotta contro contro la sentenza comminata ai bianconeri.



“E’ vergognoso quello che hanno fatto alla Juve, anche perché vorrei vedere che carte hanno in mano per dare una penalizzazione così. Anche le altre squadre fanno plusvalenze, è scandaloso, sarebbe almeno il caso di approfondire. la giustizia farà il suo lavoro, io conosco la famiglia Agnelli, molto seria e rispettosa che ha raggiunto dei traguardi importanti grazie a un duro lavoro”.