Alessio Tacchinardi è intervenuto Pressing parlando anche del Milan: "Io ho giocato con Ibrahimovic e quindi so che martello che è. So anche quanto ha alzato il livello dei giovani del Milan, che però ora sono giocatori pronti anche grazie alla presenza dello svedese nello spogliatoio. Ibra sta giocando veramente poco adesso, soprattutto per un giocatore del suo livello".