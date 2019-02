Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di TuttoNapoli in vista della grande sfida di domenica sera al San Paolo tra azzurri e bianconeri. Queste le sue parole:



ANCELOTTI-TIFOSI JUVE - "Scarso feeling? Non lo so, non c'è mai stato un vero motivo. Forse perché non riuscì a vincere lo scudetto, ma è una mia idea e basta. Carlo è un allenatore adorabile".



RAPPORTO COI CALCIATORI - "Era ottimo. Gli voglio bene, sono molto affezionato a lui, lo eravamo tutti. Dopo il mio ultimo gol con lui fu il primo che andai ad abbracciare".



DILUVIO DI PERUGIA - "Fu una mazzata tremenda anche per lui. Non se lo meritava, come tutta la squadra. Ma reagì da signore. Dopo l'esperienza alla Juve, Ancelotti è cresciuto tanto. Ha fatto tesoro di tutte le sue esperienze di vita e di campo vincendo ovunque".



IL NAPOLI - "Sta facendo bene, mi piace come Ancelotti fa giocare la squadra. La sua era una sfida non facile ma la sta vincendo. Non sono sorpreso: Carlo è un grande".



LA JUVE - "Non è in un buon momento, e si vede. Sta pagando scarsa condizione fisica. Manca brillantezza"



CHAMPIONS - "La sconfitta di Madrid l'ha scombussolata, ma non bisogna mai dare la Juve per morta. Allegri è un allenatore orgoglioso che ha ancora tanta fame, così come la squadra. Per me può farcela".