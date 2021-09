Intervistato da tmw, l'ex centrocampista della Juve, Alessio Tacchinardi, tesse le lodi dell'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta.



“Mi stupisce la poca comunicazione della Juventus. Influiscono più cose. Innanzitutto pesano gli errori della gestione precedente. Cherubini e Arrivabene dovranno fare esperienza. Allegri si è trovato gente già sotto contratto che non è stata data via e ha avuto poco mercato. Ronaldo andando via tre giorni prima della fine del mercato li ha messi in difficoltà. All'Inter Marotta si sta dimostrando un fenomeno, manca uno come lui”.