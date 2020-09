L'ex centrocampista della Juventus e attuale opinionista, Alessio Tacchinardi, ha parlato a Tmw Radio della corsa scudetto. Ecco come si è espresso sulla Lazio: "La Juve di Pirlo debuttante è una squadra che intriga, avrà una pressione enorme. Non vedo la Juve davanti a tutte come sempre, l’Inter si è avvicinata tantissimo con un Conte agguerrito e i bianconeri dovranno fare molta attenzione. Inoltre ci sono anche altre squadre come Lazio e Milan pronte a dire la loro”.