Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, commenta da par suo Juve-Inter: "Penso che con un arbitro all'altezza sarebbe finita diversamente - si legge su Il Giornale -. Sarebbe una partita da rigiocare per l'incompetenza totale del direttore di gara. Irrati ha condizionato la gara? Dico solo che è un'arbitro incapace per una partita del genere. A quali episodi mi riferisco? Ma un po' per tutto, ha gestito davvero male una partita così importante come Juventus-Inter. Non ne ha imbroccata una, è stato davvero incapace".



E poi altre bordate, anche su Dybala: "Juve sfortunata? No, non è stata sfortunata: Allegri ha sbagliato formazione in pieno. Dybala deve andare fuori dai c... a calci nel c.... Dybala ha giocato con l'Inter ieri. E' un fantasma in campo pazzesco. La Juve ha fatto bene a non rinnovargli il contratto? Ma stiamo scherzando? A quelle cifre? Ma che vada fuori dalla balle, che vada a rovinare l'Inter. Allegri doveva lasciarlo fuori e metti altro centrocampista come ad esempio Arthur. Dybala non serve a niente, è un fantasma in campo. Girava come una trottola, ho un canzone giusta per lui "Trottolino amoroso" di Amedeo Minghi. Ditemi a cosa è servito ieri sera questo fantasma…".