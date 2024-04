Tacconi: 'Guardare la Juventus mi annoia, mi addormento'

20 minuti fa



Durante un evento ad Agropoli, Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento che sta attraversando la squadra bianconera. Queste le sue dichiarazioni riportate da La Stampa: "Guardare la Juve mi annoia. Nel pomeriggio ho voglia di guardare le loro partite, ma la sera, tra il primo e il secondo tempo, mi addormento. Questa Juventus ha bisogno di più personalità, i suoi giocatori hanno bisogno di più personalità. Un tempo eravamo noi a giocare, l'allenatore non aveva alcuna importanza. Szczesny mi piace, è bravo. Non dà grosse preoccupazioni. Dovrebbero tenerselo stretto. Il calcio di oggi? Non mi piace. Noi della mia epoca eravamo i veri ambasciatori. I giocatori attuali devono ancora dimostrare qualcosa di positivo. E poi c'è troppa tecnologia...".