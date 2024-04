Il consiglio di Ravanelli: 'Fossi in Allegri, lascerei la Juventus'

21 minuti fa



L'ex attaccante bianconero Fabrizio Ravanelli ha parlato a TV Play commentando il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus.



Queste le sue dichiarazioni: "La mancanza di una comunicazione chiara da parte della società sul futuro di Allegri ha permesso ai giocatori di scaricarsi mentalmente. Se dovesse rimanere, lo farebbe solo con un rinnovo del contratto. Non vedo come possa rimanere senza contratto in una stagione che si preannuncia importante. Se fossi Allegri, lascerei la Juventus a fine anno. È difficile rimanere in un ambiente che non ti sostiene al primo segno di difficoltà".