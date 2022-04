La situazione diè stazionaria. Sabato scorso l'ex portiere della Juventus ha avuto un'emorragia causata da un aneurisma, e solo le cure tempestive e il ricovero nel reparto di Neurochirurgia e Terapia Intensiva all'ospedale di Alessandria ne hanno evitato una seconda.- racconta al Corriere della Sera - ha fatto colazione e ha preso un Oki. Non ha mai avuto nulla, per questo non ci siamo allarmati. Un paio d'ore dopo, è sceso dalla macchina crollando all'improvviso. Per fortuna sono arrivati subito i soccorsi".- "Dopo l'emorragia cerebrale ha subito un intervento che è andato bene, e ora è in coma farmacologico.. I medici parlano di un leggero miglioramento, ma sono ancora cose lunghe. Quello che mi dà speranza è che l'ho visto colorito in faccia, ha mosso un po' gli occhi e gli arti. Fisicamente è una roccia".- "Io e mio padre abbiamo una cantina vinicola, contatti con chi produce Nebbiolo, Barbera o Arneis di qualità,, poi mi ha coinvolto. Mio padre si èun grande cuoco, si è diplomato all'istituto alberghiero e a casa cucina sempre lui a pranzo e cena. Gli piace moltissimo. Piatto preferito? I risotti, di tutti i tipi".- "E' sempre stato un padre straordinario, con me e i miei fratelli è sempre stato presente lasciandoci però sempre grande autonomia.. Quando giocavo mio padre era contento, anche se mi ha sempre detto di sentirmi libero nelle mie scelte; anche quando ho mollato mi ha sempre sostenuto".- "Mio padre è un grande tifoso accanito della Juve, la segue ma si è allontanato da quell'ambiente.e in alcuni contesti questo non va bene. L'idea sua è che i soldi abbiano rovinato il calcio, si sono persi i valori e non ci sono più i campioni veri di una volta".- "In questi giorni mi ha colpito il fatto che mi hanno chiamato in tantissimi, da tutto il mondo.; sono tutti molto preparati e sta ricevendo le cure giuste. Sono fiducioso, quando tornerà a casa faremo una grande festa. Con il nostro vino".