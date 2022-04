Stefano Tacconi resta in condizioni gravi, ma stabili. Il giorno dopo il ricovero d'urgenza dell'ex portiere della Juventus e della Nazionale, presso l'Ospedale di Alessandria, arriva un aggiornamento dal direttore della Struttura di Neurochirugia che lo ha seguito, Andrea Barbanera: "Tacconi è arrivato in ospedale ieri 23 aprile nel primo pomeriggio a seguito di una emorragia cerebrale da rottura di un aneurisma. Le condizioni sono apprese subito importanti e serie, abbiamo immediatamente svolto le indagini necessarie e durante la notte un trattamento per evitare una seconda emorragia. Al momento le condizioni sono ancora importanti ma stazionarie e la stazionarietà in questo caso è un evento favorevole. Sarà possibile avere una più precisa idea sugli esiti solo nei prossimi giorni. Sicuramente rispetto a ieri un piccolo passo avanti è stato fatto".



IL MESAGGIO DEL FIGLIO - "C'è solo da aspettare e pregare". Così ha commentato la situazione Andrea, il figlio di Tacconi, come riporta La Gazzetta dello Sport.