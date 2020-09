Non c'è due senza tre? Dopo Bologna e Venezia, Joe Tacopina ci prova col Catania. L'avvocato italo-americano ha spiegato in una nota: "Ho manifestato chiaramente alla Sigi il mio interesse ad acquisire quote del Calcio Catania. Torre del Grifo è un gioiello, ho avuto modo di visitare la struttura ed è davvero un'eccellenza, ma il mio interesse non si limita al centro sportivo, riguarda il club e non semplicemente un suo asset. Una proposta può prevedere molte opzioni. Per capire quale sia quella giusta si tratta di comprendere a fondo tutti i risvolti economici necessari per valutare un piano di rilancio. Per questo non abbiamo ancora formulato un'offerta ma, con la piena disponibilità della Sigi e del Calcio Catania, stiamo svolgendo la due diligence. In un mese circa a partire da oggi il mio team coordinato dall'avvocato Salvo Arena analizzerà tutte le questioni di rilievo relative all'azienda e infine mi prospetterà la situazione nella sua globalità. A quel punto, formulerò la mia proposta".