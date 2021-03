Joe Tacopina, dallo scorso gennaio impegnato nell’acquisto del Catania Calcio, vanta infatti un passato di spessore dal 2011 al 2014 nel CDA della Roma di cui haEcco le sue dichiarazioni ai microfoni della trasmissione televisiva “Al Circo Massimo”:Creo che qui in Italia ci sia un enorme potenziale. Si possono acquistare proprietà per un valore molto basso, come lo era la Roma nel 2011. la passione che c’è nel calcio fa sì che il business possa essere molto promettente qui.Sono entrato con Di Benedetto e ho incrociato Pallotta alla fine. E’ difficile dire se abbia fatto o meno un buon lavoro.A Roma c’è solo un modo per misurare quanto hai lavorato bene: vincere i trofei. Se non porti a casa scudetti, Champions League o Coppa Italia è difficile definirlo un buon lavoro.Non li conosco, sinceramente non saprei. Ho sentito cose diverse su di loro, ma è troppo presto per dire se stanno lavorando bene.No, assolutamente no. Non risponderei mai ai fan su Twitter. Il problema è che James Pallotta non è un buon comunicatore, non capisco neanche perché abbia questa esigenza.Non è una buona cosa per gli investitori esteri sapere che il progetto stadio si sia concluso così. E’ follia che il progetto si sia chiuso a un metro dall’arrivo, è stato da pazzi buttarlo così nel cestino. Avrebbero dovuto impugnare il contratto e valutare poi il discorso dei terreni, così sono stati gettati in fumo 80 milioni.L’idea è nata perché mio padre è nato a Roma, mia sento di questa città. la prima volta che sono andato all’Olimpico è stata indescrivibile. Un mio amico, avvocato dello Studio Tonucci, mi ha presentato questa opportunità e l’abbiamo colta al volo.I mio sangue e il mio cuore per sempre, ma per il momento penso solo al Catania. La Roma resta però sempre nei miei pensieri, sono stati 4 anni fantastici. Ci sarà sicuramente futuro.NoSono italo-americano. Conosco e rispetto le differenze culturali, le vedo come qualcosa da abbracciare, accogliere e ammirare. Non sono d’accordo su come Pallotta ha gestito le relazioni coi tifosi. Li ha chiamati idioti, sono cose che non hanno senso: così non si rispetta la cultura della città e del Paese in cui si sta lavorando.Ci è riuscito a metà, ha fatto abbastanza ma non a sufficienza, forse perché non ha vinto quel che doveva vincere. In America la Roma è conosciuta, non come la Juventus e il brand Cristiano Ronaldo ma è uno dei marchi più famosi e ha ancora tantissimo potenziale per crescere.