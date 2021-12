E' terminata ancor prima di iniziare l'avventura di Taye Taiwo con il Sant'Angelo 1907. Il giocatore ex Milan, arrivato a Lodi a settembre non ha mai esordito nel campionato d'eccellenza lombardo e ha deciso di ricominciare dalla Finlandia, paese dove ha già giocato in precedenza: ufficiale l'approdo al Salon Palloilijat, club di terza divisione.