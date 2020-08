Nicolò Fagioli è il gioiello di casa Juve. Fantasista 19enne che sta studiando da regista. Qualcosa che ricorda molto da vicino l'attuale allenatore bianconero Andrea Pirlo. Molti juventini si sono accorti di quale talento ha in casa la Juve, come dimostra quanto accaduto ieri su Instagram: Fagioli ha pubblicato una foto di se stesso in azione, col messaggio "Manca poco per una nuova stagione". Sotto al post sono spuntati diversi commenti con un comune denominatore: la prima squadra. Lì vogliono vederlo i tifosi che lo hanno adocchiato e imparato ad apprezzare durante la sua carriera tra Primavera e Under 23. Del resto, già Allegri dichiarava di stravedere per lui. Ora starà a Pirlo decidere cosa fare di lui.