Tamara Pisnoli, trentanovenne ex moglie di Daniele De Rossi, è stata condannata a 7 anni e due mesi di reclusione per rapina, lesioni e tentata estorsione. Insieme a lei condannati anche Francesco Camilletti e Francesco Milano. La sentenza del tribunale di Roma è arrivata dopo oltre 10 anni di indagini.



I fatti risalgono al 2013 quando l'ex calciatore della Roma aveva già divorziato ed era fidanzato con la sua attuale moglie Sarah Felberbaum. Tamara Pisnoli insieme ad altre persone aveva acquistato per 80 mila euro una licenza per un impianto fotovoltaico, con la società dell'imprenditore Antonello Ieffi. In un secondo momento la donna aveva chiesto la restituzione della somma versata maggiorata, fino a 150 mila euro.



Riluttante a pagare tale cifra, Ieffi era stato aggredito e portato nell'appartamento della donna. In quel contesto, Pisnoli lo aveva minacciato dicendogli che non ci avrebbe messo niente a farlo uccidere "bastano 10mila euro in mano a un albanese", per poi farlo picchiare fino a rompergli il naso. Dopo questa vicenda, l’imprenditore aveva denunciato i fatti portando così all'indagine.



Diversa la versione della donna che si è detta sorpresa dalla condanna per una vicenda che risale a dieci anni prima e "che comincia con una truffa nei miei confronti" ha spiegato a Repubblica. “All'epoca frequentavo persone sbagliate, da anni scomparse dalla mia vita. Sono colpe che non giustificano una condanna così severa". In aula Pisnoli aveva denunciato la truffa e ha raccontato di aver invitato Ieffi a casa sua per trovare una soluzione "ma non ho mai detto a qualcuno di picchiarlo". L'ex di De Rossi racconta come fosse spaventata da "Manuel 'il matto' (Manuel Severa già condannato a 7 anni di carcere) che lo prese a pizze, pugni" e che a quel punto fosse scappata, vedendo due persone che trascinavano Ieffi pieno di sangue. "Per me era morto", ha chiosato.