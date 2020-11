La decisione della Serie A: ci sarà un centro unico per i tamponi della Serie A, che dovranno essere molecolari. Non c'è ancora nessun accordo sull’isolamento presso una struttura dedicata per 7 giorni per la cosiddetta “bolla”, ma di questi temi si è discusso nella riunione informale dei club di Serie A e poi si discuterà nel Consiglio di Lega che li dovrà portare in assemblea. Come racconta Tuttosport, c’è stata qualche frizione su questo punto, in cui si sono trovare alleate Juventus e Torino nel chiedere l’individuazione di una struttura dedicata e non più nelle abitazioni come accade ora e come è comunque attuabile in ottemperanza ai protocolli".