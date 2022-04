di un passo a due, l’un per l’altro, il resto lo fa il boato di San Siro al gonfiarsi della rete. Il pubblico è in estasi, i due si abbracciano, ognuno a suo modo si è tolto un peso e farlo in un derby ad eliminazione assume un valore ancora più elevato.Correa-Lautaro, la coppia che tutti volevano e che alla vigilia nessuno si aspettava. Nel pomeriggio la prima indiscrezione l’ha lanciata proprio: “gioca il Tucu”.L’ex Lazio non intendeva dare riferimenti alla difesa rossonera e voleva sfruttare la velocità di Correa in ripartenza. Accanto a lui Lautaro, più fresco rispetto a Dzeko, pronto ad entrare dalla panchina. Un piano studiato nei dettagli e che ha portato a Inzaghi i frutti sperati.Anche perché Lautaro e Correa hanno funzionato benissimo,, che questo tandem l’ha bramato a lungo senza mai poterlo schierare con costanza, visti i continui malanni fisici del “Tucu”., una variazione al tema che rende l’Inter meno prevedibile, con e senza palla. Intanto sui social, ben prima dell’uscita delle formazioni ufficiali, sempre più tifosi nerazzurri votavano per la titolarità della coppia argentina. Inzaghi li ha accontentati e probabilmente da qui a fine anno lo farà ancora altre volte.