. I 6 punti collezionati nella doppia sfida contro lo Sheriff Tiraspol consentono alla squadra di Simone Inzaghi di guardare col giusto ottimismo agli ultimi due impegni con Shakhtar Donetsk e Real Madrid: già la prossima sfida di "San Siro" contro gli uomini di De Zerbi può consentire infatti di strappare il pass per gli ottavi di finale nel caso in cui lo Sheriff non dovesse fare bottino pieno in Moldavia contro il Real Madrid.per ricucire il gap con Milan e Napoli. Puntando su un dato statistico oggettivo che mantiene lo status di serissima pretendente per il titolo per gli attuali campioni d'Italia.(a cui vanno aggiunti i 6 realizzati nelle ultime due gare di Champions),Alexis Sanchez, autore del terzo gol contro lo Sheriff, è l'ultimo iscritto alla voce deiche coinvolge tutti i reparti ed ogni zona del campo, dai difensori centrali (6 suddivisi tra Skriniar, D'Ambrosio e De Vrij) agli esterni come Darmian (1) e Dimarco (2), passando per un centrocampo trascinato da uno scatenato Barella (una rete e 6 assist) e l'irrinunciabile Brozovic (1). Il redivivo Vidal (2) si sta rivelando come la vera scheggia impazzita nel ruolo di mezz'ala sinistra, posizione nella quale sta stentando maggiormente l'ex milanista Calhanoglu, ancora fermo alla rete all'esordio col Genoa.C'è infine un attacco che, sia numericamente che qualitativamente, sta dimostrando di possedere più opzioni rispetto alle ultime due stagioni di gestione Conte. Seppur ad andamento altalenante,e si candida ad entrare sempre più stabilmente nelle rotazioni di Simone Inzaghi.in vista dell'imminente appuntamento del derby di domenica sera. Tanti marcatori diversi e una capacità di arrivare alle conclusioni in porta - dallo sfruttamento delle corsie laterali, agli inserimenti senza palla, fino ai calci piazzati - che fanno dell'Inter ancora una seria minaccia per tutti.