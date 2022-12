Cinquina da 15,5 volte la posta escluso bonus

Il 26 dicembre è il Boxing Day. E il Boxing Day è calcisticamente sacrosanto. Che spinge lae tutto ciò che si rispetti, per un giorno l'Albione regge l'interesse mondiale di chi non ha il suo campionato da seguire e quindi... In più questa è l'annata di Qatar2022, si riprende direttamente dal Mondiale anche se in mezzo c'è stato un Manchester City-Liverpool (3-2) di Carabao Cup che ha fatto palpitare il cuore.La giornata, sempre storica e interessante di per sé, ci porta dalla parte dei risultati larghi, anche se non tutte sono City o Reds. Ma proprio a proposito degli uomini di Klopp, il confronto al Villa Park ci porta sui risultatoni. Chi ha potuto dimenticare quell'impossibile improbabile vistoso 7-2? Era ottobre di due anni fa, pazzeschi quei nove gol sul tappeto di casa. Ma prima e dopo gli over si sono sprecati, tranne un anno fa ad Anfield Road fini' 1-0, immaginate che negli ultimi dieci testa a testa (ogni manifestazione compresa) sono stati firmati quarantadue gol, a media di oltre quattro reti a match!!!, andiamo più coraggiosi con il gol/over di Southampton-Brighton e Leicester-Newcastle.è stato appena eliminato dalla Carabao Cup e vorrà sparecchiare tutti i regali sotto l'albero ma il Southampton sarà dello stesso avviso, continuare a perdere punti significa retrocessione certa.A proposito del Leicester, ecco riapparire Sir. Torna dopo oltre trenta anni (per oggi sulla panchina dei sardi andrà il club manager Roberto Muzzi) a guidare il suo Cagliari in Serie B, lo stadio gli riserverà l'accoglienza che è giusta per i superbig e insieme ricorderanno il fantastico Mago, Fabian O' Neill, scomparso in Uruguay; il Cosenza (che fuori casa respira a malapena) si troverà in una corrida, molto difficile uscirne.che contro l'Ascoli finora ha totalizzato cinque vittorie e un pareggio. In più da questo match non escono mai zero gol oppure più di quattro. La combo è presto fatta.E magari l'onomastico regalasse quello che dovrebbe regalare...