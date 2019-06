Nuova fidanzata per Lapo Elkann. Il fratello di John, nonché nipote dell'Avvocato Gianni Agnelli, è insieme a Tanya Mityushina. Una modella di 26 anni, ex Miss Russia, che adora l'Italia. In un'intervista di un paio d'anni fa aveva parlato così del calciatore portoghese Cristiano Ronaldo, allora al Real Madrid e oggi alla Juventus: "E' il ragazzo perfetto, mi piacerebbe avere un appuntamento con lui anche se so che è già impegnato".



