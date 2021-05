Nuovo Tapiro d'oro per Zlatan Ibrahimovic, il terzo della stagione e il settimo in carriera. Il motivo? I mancati Europei, saltati a causa di un infortunio. "Mi dispiace non poterci essere, ma non bisogna mollare" ha dichiarato ai microfoni di Valerio Staffelli, inviato di Striscia La Notizia. "Icardi? Sono favorevole all’arrivo di qualcuno che aiuti la squadra, deciderà la società". Su Sanremo, infine, ha chiosato: "Non si sa mai. Sono molto ricercato…". Il servizio andrà in onda questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).