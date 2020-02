Questa sera, a Striscia la notizia su Canale 5, Tapiro d’oro all'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimović dopo il deludente risultato nel derby di domenica scorsa. Queste le parole del fuoriclasse svedese: "Se non vinci la partita è normale essere arrabbiati. Ho troppa passione per il calcio e volevo giocare in Italia. Sto bene qua. La prossima partita andrà meglio".



MAN OF THE MATCH - Ibra è stato il migliore in campo nella squadra rossonera, mettendo a segno l'assist per la rete di Rebic e il gol dell provvisorio 2-0, prima del crollo del Milan nel secondo tempo. Premiato poi da Sky come migliore in campo di tutta la gara.