Piove sul bagnato in casa Napoli. Oltre alla crisi di risultati (undicesimo posto a 24 punti) e alla beffarda sconfitta di Roma contro la Lazio, per Rino Gattuso è arrivato anche il celebre Tapiro d'oro di Striscia La Notizia, trasmissione in onda questa sera su Canale 5. Intercettato da Valerio Staffelli ("Non è che hanno sbagliato Gennaro e bisognava prendere il Santo?"), il tecnico azzurro ha risposto: "Bisogna andare in visita tutti insieme, prendiamo dei gol assurdi. La colpa è mia, ma arriveranno momenti migliori: dobbiamo stringere i denti e lavorare".