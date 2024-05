Si è infranto al Menti di Vicenza il sogno deldi approdare inEziolino, allenatore dei pugliesi, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: "Ci abbiamo sempre creduto e non meritavamo questo epilogo. Abbiamo lottato fino al 96', scomponendoci anche in alcuni momenti per cercare il gol. La nostra prestazione è stata molto positiva, abbiamo giocato un ottimo calcio con il piglio della grandissima squadra e senza essere una vittima sacrificale, nonostante i numerosi acciaccati. Abbiamo incarnato il piglio della squadra di Ezio Capuano, coronando una stagione stratosferica. Resta il rammarico per la gara d'andata ma ringrazio il popolo tarantino per essere venuto in massa a Vicenza, abbiamo lottato per loro e per la proprietà",

"Ora merito un po' di riposo e per qualche giorno staccherò anche il telefono. Ho un contratto lungo, parlerò con il presidente e faremo entrambi delle valutazioni"."Nel riscaldamento ho ricevuto degli sputi ma sono stato zitto, non posso identificare 10.000 vicentini con tre persone".