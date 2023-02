Durissimo attacco di Marco Tardelli a Paul Pogba. L'ex giocatore della Juventus è intervenuto a 90° Minuto su Rai 2, si è scagliato contro il centrocampista francese: "Pogba non gioca da aprile 2022, quando era ancora a Manchester. Ormai è un problema per la Juve, non si sa quando rientrerà e non si sa cosa voglia fare. Pogba va a sciare mentre i suoi compagni sono a lottare coi grossi problemi della Juve, non si opera quando vuole la società ma decide lui le tempistiche perché ha paura di perdere il Mondiale. Oggi Pogba è un grosso problema che i bianconeri devono risolvere, questa situazione dimostra anche che la Juve non ha le idee abbastanza chiare. Secondo me deve subentrare Allegri, non è possibile avere un giocatore così a libro paga. Non è corretto neanche il suo comportamento nei confronti dei compagni, mi dà fastidio".