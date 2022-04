Intervistato da La Stampa, l'ex centrocampista, Marco Tardelli, ha espresso la propria opinione in merito alla corsa scudetto.



"Sono anni che non si vedeva un campionato così combattuto, tre squadre che ci faranno vivere nell'incertezza fino all'ultima giornata. Tra Milan, Napoli e Inter chi si cucirà lo scudetto sulla maglia? Parliamo delle protagoniste. Un'Inter non bella e ultimamente sofferente, un Milan confusionario con molte sbavature in fase conclusiva ci fanno pensare che il Napoli in questo momento possa essere la squadra con maggiori possibilità di vittoria. Gli azzurri si divertono, hanno un gioco corale e meno dispendioso. Una rosa che permette a Luciano Spalletti di adattarsi a qualsiasi modulo di gioco e lui ama cambiare come gli abbiamo visto fare in molte occasioni".