La morte di Diego Armando Maradona riempie ancora i dibattiti televisivi dove ex calciatori e addetti ai lavori sono impegnati a ripercorrere le tappe più entusiasmanti della sua carriera. Tra questi, Marco Tardelli, intervenuto al programma televisivo di La7, L'Aria che Tira, dove, in qualche modo, ha risposto alle recenti dichiarazioni di Cabrini: "Se Maradona avesse giocato alla Juventus credo che non sarebbe stato Maradona, quel genio che è stato. Forse è stata la sua fortuna".