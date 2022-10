“Quando sta bene Barella si vede qualcosa in più nell’Inter, fa gol, assist, è determinante per questa squadra. Cresce lui e cresce l’Inter. Dimarco? Poteva tirare indietro la gamba visto che ormai non poteva più prendere la palla, è stato un brutto intervento. Poi secondo me anche quello di Dzeko in occasione del 4-3 era fallo”. Così Marco Tardelli a 90 minuto sulla Rai.