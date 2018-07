"Cinque anni fa tutti avrebbero sorriso leggendo di un interessamento della Juve per un campione del valore di Cristiano Ronaldo. Oggi un simile trasferimento è considerato un’ipotesi credibile. La società bianconera è entrata nel ristretto gruppo di club per i quali niente è impossibile. Dopo i sei scudetti consecutivi questa è un’altra grande vittoria per il presidente Agnelli e per il suo gruppo di lavoro. L’arrivo di CR7 non sarebbe solo un grande colpo a livello di immagine. Avrebbe anche, anzi direi soprattutto, un preciso valore tecnico. Ronaldo non è più un ragazzino ma fisicamente è integro e in campo fa sempre la differenza. La Juve viene da due finali perse in Champions League. Cristiano sarebbe il campione perfetto per aiutare la squadra bianconera a centrare l’obiettivo che insegue da tanto tempo. Lui sa come si vince in Europa", parole e musica di Marco Tardelli a La Gazzetta dello Sport.