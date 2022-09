In una intervista concessa a La Stampa, Tardelli parla della Juventus: "Mi auguro che questo momento di sosta sia servito a tutto l'entourage bianconero per riflettere su ciò che è accaduto fino ad adesso e sul da farsi in futuro. Gli errori fatti non devono addebitarsi solo ad Allegri, in campo ci vanno i giocatori, sono per lo più campioni e scaricare i grossi problemi della squadra tutti sul proprio allenatore non mi sembra un atteggiamento da uomini. E Dio sa quanto nel calcio c'è bisogno di "Hombre Vertical".C'è chi è preoccupato, chi non condivide le sostituzioni e chi dice di ricevere pochi palloni giocabili e soprattutto mi preoccupa il silenzio assordante da parte dei dirigenti. È la dirigenza che deve in questi momenti difficili farsi sentire e mettere uno stop a recriminazioni e polemiche, facendo capire chiaramente a chi esagera, che nello spogliatoio esiste solo un capo".